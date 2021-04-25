В пятницу на самом длинном и сложном асфальтовом ралли в мире, как говорится в описании на официальном сайте гонки, в аварию угодил Шейн Нэвин на автомобиле Mazda RX-7, вылетев с трассы при прохождении горного спецучастка. Штурман Гленн Эванс остался цел, а 68-летний гонщик погиб на месте

Targa Tasmania / YouTube

Во время раллийного австралийского соревнования "Тарга Тасмания" за два дня погибло три участника.

В пятницу на самом длинном и сложном асфальтовом ралли в мире, как говорится в описании на официальном сайте гонки, в аварию угодил Шейн Нэвин на автомобиле Mazda RX-7, вылетев с трассы при прохождении горного спецучастка. Штурман Гленн Эванс остался цел, а 68-летний гонщик погиб на месте.

Несмотря на трагедию, соревнование было продолжено. В субботу утром произошел еще один фатальный инцидент: Ли Манди и Деннис Нигл на машине Porsche 911 GT3 RS при прыжке с трамплина врезались в дерево. Прибывшие на место аварии врачи констатировали смерть 68-летнего пилота и 59-летнего штурмана. На этот раз гонка была завершена досрочно.

"Эти два дня были просто ужасными для всех нас. Мысленно мы с семьями и друзьями погибших участников", - приводит слова генерального директора соревнования Марка Перри Autosport .

За 26-летнюю историю "Тарга Тасмания" произошло четыре смертельных случая. Три из них зафиксированы в этом году. Еще один трагический случай имел место в 2013 году, когда 71-летний гонщик Джон Мэнселл погиб, врезавшись в дерево в районе Экстона.