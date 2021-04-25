Никита Нагорный

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Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в швейцарском Базеле. В активе российских спортсменов пять золотых, семь серебряных и одна бронзовая награда.

На втором месте расположилась команда Великобритании, в активе которой одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали, третьими оказались швейцарцы (1-1-1).

Никита Нагорный стал первым в личном многоборье и вольных упражнениях, Давид Белявский - в упражнениях на перекладине. Виктория Листунова заслужила золотую медаль в личном многоборье, Ангелина Мельникова - в упражнениях на разновысоких брусьях.

Нагорный также дважды стал серебряным призером турнира - в упражнениях на коне и кольцах. Мельникова выиграла серебряные награды в вольных упражнениях и личном многоборье, а также бронзу в опорном прыжке. Еще две серебряные медали принесли российской команде Белявский (личное многоборье, параллельные брусья) и Владислава Уразова (разновысокие брусья).

Следующий чемпионат Европы по спортивной гимнастике состоится в 2022 году в Мюнхене в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.