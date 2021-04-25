Французский пилот команды "Тойота" Себастьен Ожье попал в ДТП на дорожной секции этапа чемпионата мира по ралли в Хорватии. Инцидент произошел в воскресенье по дороге на старт 17-го спецучастка.
Семикратный чемпион мира при смещении на правую полосу не заметил движущуюся сзади машину, в результате чего произошел контакт. Транспортное средство француза получило незначительные повреждения, а автомобиль другого участника ДТП вылетел на обочину.
На место ДТП прибыли полицейские, но Ожье не захотел дожидаться окончания разбирательств и продолжил движение к старту спецучастка, при этом едва не совершив наезд на представителя власти, который пытался не дать уехать французу.
Ожье продолжил участие в ралли Хорватии и перед стартом заключительного спецучастка занимает второе место, уступая лидирующему партнеру по команде британцу Элфину Эвансу 3,9 секунды.
L'accident d'Ogier pendant la liaison????#CroatiaRally #WRC pic.twitter.com/DjprxMB8RW— Burgrid⑦ (@Burgrid7) April 25, 2021
На данный момент нет информации, ждут ли Ожье какие-либо санкции за действия на дорожной секции ралли, отмечает ТАСС.