В матче 27-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" на своем стадионе со счетом 1:0 победил ЦСКА. На 37-й минуте с поля за грубую игру был удален армейский полузащитник Ильзат Ахметов. Во втором тайме численный перевес реализовал нападающий Джордан Ларссон (52')

Фото: HUNNY BUNNY_SM / YouTube

В матче 27-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" на своем стадионе со счетом 1:0 победил ЦСКА. На 37-й минуте с поля за грубую игру был удален армейский полузащитник Ильзат Ахметов.

Во втором тайме численный перевес реализовал нападающий Джордан Ларссон (52'), который неотразимо пробил в ближний угол, поймав на противоходе голкипера Игоря Акинфеева.

Стоит отметить, что армейский коллектив за весь матч не нанес ни одного удара в створ ворот.

"Могли забить ЦСКА и три, и четыре мяча, - сказал после матча главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. - Во втором тайме контролировали ход игры, ЦСКА опасно играет, но ребята не дали больших шансов сопернику. До красной карточки что-то удавалось, что-то нет, можно было лучше работать в обороне. Были проблемы в линиях, но непросто прессинговать ЦСКА, исходя из качества их футболистов".

В турнирной таблице первенства страны "Спартак" (50) занимает третье место, ЦСКА (46) идет шестым. "Спартак" за три тура до конца чемпионата сохраняет теоретические шансы на чемпионство, лидирующий "Зенит" (58) опережает спартаковцев на восемь очков.