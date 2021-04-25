Уровень чемпионата Континентальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне стал ниже в связи с отъездом в Национальную хоккейную лигу большого количества звездных игроков. Такое мнение высказал президент ФХР Владислав Третьяк, которому сегодня исполнилось 69 лет .

Нынешний сезон стал первым, когда в КХЛ был введен жесткий потолок зарплат , составляющий 900 млн рублей.

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"Мне кажется, когда заплаты урезали, клубы просто "размыли": игроки просто разошлись по разным клубам, многие уехали в НХЛ, но, по сути, мы видим все те же лица - одни и те же лидеры играют в финалах, - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. - Таким образом, чемпионат показал, что результаты и успехи не зависят от потолка зарплат. Деньги - это вторично. Побеждают те, кто более грамотно работает, выстраивает команду, и те, кто лучше проявляет себя на льду".

"В целом практически ничего не изменилось, только, мне кажется, уровень стал немножко ниже, потому что уехали многие звездные игроки, такие как Капризов. Возможно, если бы потолок был выше, мы могли сохранить этих хоккеистов", - заключил Третьяк.