Doha Stadium Plus Qatar / commons.wikimedia.org Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге ямаец Усэйн Болт в воскресенье сдал положительный тест на коронавирус. 34-летний спортсмен переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции

Doha Stadium Plus Qatar / commons.wikimedia.org

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге ямаец Усэйн Болт в минувшие выходные сдал положительный тест на коронавирус. 34-летний спортсмен переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции.

"Я подтверждаю, что заболел коронавирусом, я сделал тест в субботу. Я стараюсь быть ответственным и остаюсь на карантине для безопасности окружающих. У меня нет симптомов", - написал Болт в Instagram.

По информации газеты The Sun, на прошлой неделе Болт отпраздновал свой день рождения вечеринкой, на которой присутствовали футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг и Леон Бэйли из леверкузенского "Байера". Сейчас его гости также проходят тестирование.

Местные СМИ выразили обеспокоенность по поводу вечеринки Болта на фоне сообщений об отсутствии масок и видеороликов, которые свидетельствуют о несоблюдении мер предосторожности.

На Ямайке подтверждено в общей сложности 1413 случаев заболевания COVID-19 и зафиксировано 16 смертей на острове, где живут около 3 миллионов человек. Медики выражают опасения по поводу темпов заражения, особенно в столице Кингстоне, где за последние две недели выявлено 410 новых случаев.

Усэйн Болт завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году. Помимо восьми олимпийских титулов, он также является 11-кратным чемпионом мира. Спринтеру принадлежат действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Он единственный спортсмен, побеждавший на этих дистанциях на трех Олимпиадах подряд.