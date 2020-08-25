ПФК ЦСКА Бруно Фукс и Бахтиер Зайнутдинов

ПФК ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Бруно Фуксом, ранее выступавшим на родине за "Интернасьонал".

Как сообщает пресс-служба армейцев, контракт с 21-летним игроком подписан на пять лет. Он будет играть под третьим номером.

По неофициальным данным, опубликованным в СМИ, сумма сделки составила около 9,5 млн евро.

Фукс выступал за основную команду "Интернасьонала" с 2019 года, проведя с тех пор 17 матчей. Также в его активе шесть встреч за молодежную сборную Бразилии.

???????? Приключения бразильца в России начинаются! pic.twitter.com/j3VzwungBc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 25, 2020

Еще одним новичком армейцев стал казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов, ранее выступавший за "Ростов". Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25.

Зайнутдинов выступал за "Ростов" с 2019 года, проведя за ростовчан 35 матчей во всех турнирах и забив четыре мяча. Ранее он также он был игроком казахстанских "Тараза" и "Астаны". В активе хавбека шесть мячей в 13 встречах за сборную Казахстана.