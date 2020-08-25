Боссы "Формулы-1" объявили окончательный календарь "коронавирусного" сезона

Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" объявили окончательный календарь "коронавирусного" сезона 2020 года, подтвердив четыре гонки, которыми он завершится.

В концовку календаря добавлены Гран-при Турции, две гонки Бахрейне и финал в Абу-Даби. При этом китайский этап окончательно исключен. Всего в сезоне будет проведено 17 гонок.

Гран-при Турции состоится 15 ноября, два этапа в Бахрейне - 26 ноября и 6 декабря, а заключительный Гран-при Саудовской Аравии намечен на 13 декабря.

Также подтверждено, что некоторые гонки пройдут со зрителями, хотя их число будет ограничено, чтобы обеспечить максимальную безопасность в условиях продолжающейся пандемии.

"В этом году весь мир и "Формула-1" столкнулись с беспрецедентными сложностями и мы отдаем должное всем, кто сделал возможным проведение сезона. Мы сожалеем, не смогли провести некоторые из запланированных гонок, но можно с уверенностью сказать, что продолжим доставлять радость болельщикам", - заявил исполнительный директор "Ф-1" Чейз Кэри.