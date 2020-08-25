Американский фигурист Натан Чен на тренировке продемонстрировал своим болельщикам один из опаснейших прыжковых элементов катания, который запретили на официальных стартах еще в прошлом веке.

Двукратный чемпион мира исполнил сальто спиной назад, добавив его к четверному тулупу.

"Очевидно, я прорабатываю полезные элементы", - иронично подписал Чен пост в Instagram с соответствующим видео.

Сальто спиной назад было запрещено в фигурном катании около 50 лет назад. Спортсмены могут исполнять его на свой страх и риск только в различных коммерческих шоу. На соревнованиях он Чену точно не пригодится.

Подписчики американского фигуриста оценили сложнейший элемент, оставив множество восторженных комментариев.