Власти Парагвая отпустили Роналдиньо, продержав его в заключении 171 день

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо и его брат освобождены из-под ареста судом в Парагвае, сообщает местная газета ABC Color.

Легендарный бразилец провел в стране 173 дня, 171 из которых - в заключении.

40-летний Роналдиньо вместе с братом Роберто де Ассисом были арестованы в марте по подозрению в использовании фальшивых паспортов для въезда на территорию Парагвая. Поддельные документы были обнаружены при обыске в их гостиничных номерах.

Знаменитостей оставили под стражей в следственном изоляторе, опасаясь того, что они могут бежать из страны. В начале апреля суд отпустил их под домашний арест под залог в размере 1,6 миллиона долларов. С тех пор экс-футболист и его брат пребывали в одной из гостиниц Асунсьона.

[NOTA DE TAPA] Ronaldinho y su hermano retornarán hoy al Brasil.



◾️ En tanto, una de las principales acusadas del caso, Dalia López, sigue prófuga.#DalíaLópez #CasoRonaldinhohttps://t.co/HsYnjsTkeL— ABC Digital (@ABCDigital) August 25, 2020

Согласно решению суда, Роналдиньо и его брат теперь могут вернуться в Бразилию, заплатив штраф в размере 90 и 110 тысяч долларов соответственно качестве возмещения ущерба. Каждые три месяца экс-футболист и его брат должны отмечался в судебных органах своей страны.