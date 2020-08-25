Форвард московского "Спартака" Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"По сравнению с первыми играми Соболев заметно прибавил, но тут ситуация простая. Я могу все что угодно говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой. И эту тему они должны привести к нулю. Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают по той или иной причине", - цитирует тренера РИА "Новости".

Черчесов отметил, что в этом конфликте он не занимает чью-либо сторону. Однако сделал выбор в пользу капитана, который уже не один год показывает свое мастерство и работает на сборную. А молодой футболист, который стремится в национальную команду, "эту тему открыл, а теперь должен закрыть".

"Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Думаю, что Соболеву эту тему надо закрыть, тогда мы будем на это смотреть так, как должны. Согласитесь, нельзя собирать команду, изначально зная, что там есть какие-то недопонимания, тем более такого плана", - добавил специалист.

Сборная России в рамках группового этапа Лиги наций 3 сентября дома сыграет с командой Сербии. 6 сентября подопечные Черчесова в гостях проведут встречу с венграми.