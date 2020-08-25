Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение наказать московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны на один домашний матч из-за оскорблений болельщиками красно-белых вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме во время матча 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ)

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский Маринато Гилерме

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение наказать московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны на один домашний матч из-за оскорблений болельщиками красно-белых вратаря столичного "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме во время матча 4-го тура Премьер-лиги.

Трибуна будет пустовать на домашнем матче "Спартака" с тульским "Арсеналом", которая состоится на "Открытие-Арене" 29 августа в рамках 6-го тура РПЛ. Красно-белым также выписан штраф в размере 300 тысяч рублей.

"В заседании приняли участие представители футбольного клуба "Спартак", представитель офицера по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе, - цитирует ТАСС главу КДК Артура Григорьянца. - Посмотрели несколько видео по данному вопросу, и ни у кого не вызвало сомнений скандирование болельщиками "Спартака" оскорблений в отношении игрока "Локомотива" Гилерме. Было понятно, что это произошло на трибуне B - факты были проверены и установлены".

Эпизод с оскорблением Гилерме был рассмотрен на КДК по инициативе офицера РФС по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина.

"Спартак" также предупрежден, что в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции.

"К сожалению, это уже не первый случай с болельщиками красно-белых, и надо понимать, что в случае рецидива наказание может быть намного жестче, чем закрытие одной трибуны и штраф. Подобное поведение неприемлемо не только на стадионе, но и в обществе в целом, а это уже пятый раз за три года", - отметил Смертин.

По словам офицера, такие ситуации возникают из-за недостатка образования болельщиков. В данный момент РФС проводит активную работу с клубами в этом направлении, организует уроки футбола для подрастающего поколения и поддерживает многочисленные социальные инициативы, направленные на противодействие дискриминации в обществе.