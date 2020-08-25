Alexander Vepryev / commons.wikimedia.org Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым во вторник окончательно определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к ближайшим матчам Лиги наций УЕФА с Сербией и Венгрией

Alexander Vepryev / commons.wikimedia.org

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым во вторник окончательно определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к ближайшим матчам Лиги наций УЕФА с Сербией и Венгрией.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), всего в списке значится 26 футболистов. Среди них два дебютанта - полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - "Локомотив" Москва), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Динамо" Москва), Евгений Луценко ("Арсенал" Тула), Федор Смолов ("Локомотив" Москва).

Первый матч российская сборная проведет 3 сентября против сербов на "ВТБ-Арене" в Москве. Во втором матче на выезде команда Черчесова сыграет на "Пушкаш-Арене" в Будапеште со сборной Венгрии 6 сентября.

Матч против сборной Сербии станет первым для российской команды в 2020 году.