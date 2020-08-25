New York Islanders / Facebook Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отстоял на ноль второй матч подряд в плей-офф НХЛ

New York Islanders / Facebook

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов был признан первой звездой матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии Флайерз" (4:0). Он отразил все 29 бросков по своим воротам и провел "на ноль" вторую кубковую встречу подряд.

Вклад в победу "Островитян" также внесли Энди Грин, Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли и Девон Тэйвз, каждый из которых забросил по одной шайбе.

Варламов остается "сухим" в плей-офф 136 минут 20 секунд. Рекордом клуба является серия голкипера Билли Смита, который в 1980 году не позволял соперникам отличиться на протяжении 136 минут 59 секунд.

После победы Семен поблагодарил полевых игроков команды, которые хорошо сыграли в защите и эффективно ликвидировали трафик перед его воротами.

Perfection from Semyon Varlamov in the crease, stopping all 29 shots against for the @pepsi shutout. #StanleyCup pic.twitter.com/znDefZQwLX— NHL (@NHL) August 25, 2020

"Это плей-офф, и личная статистика тут отходит даже не на второй, а на третий план. Главное - это победы команды. Я абсолютно не чувствую, что сделал что-то особенное", - цитирует 32-летнего голкипера пресс-служба НХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Айлендерс". Следующий матч команды проведут 26 августа.

Напомним, что сезон НХЛ возобновился 1 августа на двух аренах, куда не пускают зрителей. Команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто.