Побив рекорд Пеле, Месси "проставился" каждому обиженному им вратарю
 
Побив рекорд Пеле, Месси "проставился" каждому обиженному им вратарю
vverve / DepositPhotos

Известный производитель пива, сотрудничающий со звездой каталонской "Барселоны" Лионелем Месси, выпустил лимитированную партию из 644 бутылок пенного напитка в честь исторического рекорда аргентинца. Именные бутылки с уникальными номерами достанутся каждому из 160 вратарей, которым когда-либо забивал форвард "Барсы".

На этой неделе 33-летний аргентинец побил мировой рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. "Король футбола" с 1956 по 1974 год в составе бразильского "Сантоса" наколотил соперникам 643 мяча, а Месси за карьеру в "Барселоне" - 644.

Больше всего бутылок достанется бразильцу Диего Алвесу (19) и испанцу Икеру Касильясу (17).

Итальянец Джанлуиджи Буффон, которому Месси забил 514-й и 515 мячи в карьере, свой презент уже получил. А вот к голкиперу донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрею Пятову обещанная посылка пока идет, но он уже заказал сухарики.

Бывший вратарь "Спартака" украинец Андрей Дикань получит четыре бутылки памятного пива. Именно столько мячей он пропустил от Месси за два матча группового этапа Лиги чемпионов сезона- 2012/2013.

В России обладателем пива мог стать Сергей Рыжиков, но аргентинский форвард так и не смог пробить экс-голкипера "Рубина".