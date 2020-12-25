vverve / DepositPhotos Побив рекорд Пеле, Месси "проставился" каждому обиженному им вратарю

vverve / DepositPhotos

Известный производитель пива, сотрудничающий со звездой каталонской "Барселоны" Лионелем Месси, выпустил лимитированную партию из 644 бутылок пенного напитка в честь исторического рекорда аргентинца. Именные бутылки с уникальными номерами достанутся каждому из 160 вратарей, которым когда-либо забивал форвард "Барсы".

На этой неделе 33-летний аргентинец побил мировой рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. "Король футбола" с 1956 по 1974 год в составе бразильского "Сантоса" наколотил соперникам 643 мяча, а Месси за карьеру в "Барселоне" - 644.

Больше всего бутылок достанется бразильцу Диего Алвесу (19) и испанцу Икеру Касильясу (17).

Итальянец Джанлуиджи Буффон, которому Месси забил 514-й и 515 мячи в карьере, свой презент уже получил. А вот к голкиперу донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрею Пятову обещанная посылка пока идет, но он уже заказал сухарики.

.@budfootball... thanks for the beers.???? I'll take it as a compliment. ???? We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 24, 2020

Бывший вратарь "Спартака" украинец Андрей Дикань получит четыре бутылки памятного пива. Именно столько мячей он пропустил от Месси за два матча группового этапа Лиги чемпионов сезона- 2012/2013.

В России обладателем пива мог стать Сергей Рыжиков, но аргентинский форвард так и не смог пробить экс-голкипера "Рубина".