Матч ТВ / twitter.com Во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве произошла драка между чемпионом промоушена AMC в среднем весе Владимиром Минеевым и средневесом АСА Магомедом Исмаиловым

Матч ТВ / twitter.com

Во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве произошла драка между чемпионом промоушена AMC в среднем весе Владимиром Минеевым и средневесом АСА Магомедом Исмаиловым. Потасовка между бойцами переросла в массовое избиение чемпиона.

После короткой словесной перепалки в октагоне и пары ложных замахов Исмаилов набросился на оппонента.

Потасовка двух бойцов переросла в массовую драку, а точнее в массовое избиение Минеева. На него набросилась толпа соратников дагестанского атлета, тогда как сам Исмаилов гордо воздел руки в победном жесте.

Тем временем за сеткой уроженца Свердловска били ногами и локтями, причем желающие это сделать буквально выстраивались в очередь.

???????? Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция ????‍♂️



???? После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова, обвинив Магу в трусости. Все закончилось массовой потасовкой прямо на месте ???? pic.twitter.com/hKvWZceqVm— Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020

В инцидент была вынуждена вмешаться полиция, турнир был прерван. Исмаилов получил легкое повреждение носа и был доставлен в полицию, где на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Ему грозит штраф либо арест до 15 суток. Решение о наказании будет рассматривать суд.

О травмах, полученных Минеевым, не сообщается.

По мнению сторонников Исмаилова, ситуация была спровоцирована Минеевым, который после трэш-тока нанес первое касание, задев оппонента микрофоном.

Тренер Минеева Расул Магомедалиев назвал произошедшее "позорищем", показанным на всю Россию.

"То, что случилось - это настолько некрасиво, настолько унизительно! Они толпой напали на моего ученика Минеева. У меня слов нет. Некоторые даже через сетку умудрялись бить Минеева, когда он рядом был! Это же всего лишь спорт! Как можно вот так взять и бескультурно абсолютно напасть на одного человека толпой?" - цитирует Магомедалиева портал Sport24.

По словам наставника, на его ученика вступились только "два-три пацана", которые попытались разнять и помочь.

"Что обидно - ни один русский парень не вышел Вове помочь! Позор им всем, позор! Я дагестанец, мусульманин, если со мной человек от души общается, я с ним до конца пойду - без разницы, какой он веры. Там же были ребята, которые общаются с Владимиром, тренируются, здороваются - почему они не помогли? Почему допустили этот беспредел?" - добавил Магомедалиев.

В октябре 2018 года на турнире Fight Nights Global 90 бой между Исмаиловым и Минеевым завершился вничью. Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.