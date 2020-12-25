Победителем проходящего в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию в соревнованиях одиночников стал Михаил Коляда. Второе место с отставанием в 30 баллов занял Макар Игнатов, замкнул тройку Марк Кондратюк.

По сумме короткой и произвольной программ 25-летний Коляда набрал 296,15 (102,48 + 193,67) балла. Ставший вторым 20-летний Игнатов получил 265,37 (98,30+167,07) балла, а 17-летний Кондратюк - 260,31 (90,88+169,43).

Коляда в третий раз в карьере стал чемпионом России, ранее он выигрывал национальное первенство в 2017 и 2018 годах. В его коллекции есть также серебро Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и бронза чемпионата мира того же года.

Миша Коляда - чемпион России 2021



заслужил???????? pic.twitter.com/gojZdHErvA— lis (@aimelisse_) December 25, 2020

Первое место в танцах на льду на соревнованиях в Челябинске впервые в карьере заняли серебряные призеры чемпионата Европы 2019 года Александра Степанова и Иван Букин - 220,16 (87,28 +132,88) балла.

t h e h o t t e s t ???? pic.twitter.com/pwHiuRiihh— i said what i said (@notfineasfine) December 24, 2020

Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 210,94 (84,02+126,92), третье - Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин - 196,97 (80,19+116,78).

Соревновательная программа чемпионата продолжится позднее в пятницу короткой программой у женщин.