Капитан национальной сборной Казахстана по футболу и клуба "Аль-Айн" (ОАЭ) Бауыржан Исламхан дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (АФК), срок дисквалификации 27-летнего полузащитника отсчитывается с 9 ноября 2020 года. Именно тогда после матча азиатской Лиги чемпионов в пробе футболиста обнаружили запрещенное вещество, после чего его отстранили от участия в играх за клуб и сборную.

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) наказание сочли несправедливым и необоснованно суровым. Также отмечается, что отсутствие ключевого игрока в решающих встречах Лиги наций оказало негативное влияние на итоги выступления национальной команды.

"КФФ решительно и в официальном порядке заявляет в адрес АФК протест на решение по делу капитана сборной Казахстана. Задолго до сдачи теста Бауыржан Исламхан находился в расположении ФК "Аль-Айн" и пребывал в условиях строгого карантина, питаясь исключительно предоставленной командой едой и напитками, с высокой вероятностью можно утверждать, что запрещенный препарат попал в кровь игрока по роковой случайности", - говорится в заявлении КФФ.

Сам футболист разделяет эту точку зрения.

"В моей пробе был найден метилгексанамин в крайне маленькой концентрации, всего 90 нг/мл, что явно свидетельствует о ненамеренном использовании этого вещества. За всю свою карьеру я ни разу не употреблял допинг и не нарушал спортивный режим, поэтому все случившееся является для меня шоком", - приводит слова Исламхана Telegram-канал журналиста Айдына Кожахмета.

Исламхан признавался лучшим футболистом Казахстана в 2014, 2016 и 2019 годах. В начале 2020-го Бауыржан проходил просмотр в "Зените", но в итоге перешел в "Аль-Айн".