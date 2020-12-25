Мировой суд Преображенского района Москвы в пятницу вынес приговор бывшему капитану сборной России по футболу Роману Широкову за нападение на арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча

Мосгорсуд / ВКонтакте Подсудимому назначили наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего по уголовному делу о компенсации морального вреда и нравственных страданий, взыскав с футболиста 100 тысяч рублей

Мосгорсуд / ВКонтакте

Мировой суд Преображенского района Москвы в пятницу вынес приговор бывшему капитану сборной России по футболу Роману Широкову за нападение на арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.

Подсудимому назначили наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего по уголовному делу о компенсации морального вреда и нравственных страданий, взыскав с футболиста 100 тысяч рублей (вместо заявленных потерпевшим 500 тысяч), передает "Интерфакс".

Прокурор просил приговорить Широкова к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы по статье 115 УК РФ, подразумевающей умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Согласно фабуле дела, 10 августа во время любительского матча в Москве 39-летний Широков умышленно ударил кулаком по лицу арбитру матча Никите Данченкову, при этом выражаясь нецензурной бранью. После того, как последний упал, футболист ударил его ногой в голову. Широкова вывели из себя решения арбитра Данченкова - в том числе, показанная за неспортивное поведение красная карточка.

Позже Широков публично извинился за свой поступок. Однако потерпевшая сторона извинения не приняла и потребовала квалифицировать действия футболиста как покушение на убийство. Соответствующее заявление адвокаты направили в прокуратуру, но, не получив ответа, пожаловались на ее бездействие в Генпрокуратуру.

Роман Широков завершил карьеру футболиста летом 2016 года. Он известен по выступлениям за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную страны и стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 года. В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России. Ранее в этом году хорватские СМИ объявили его величайшим пьяницей современного футбола.

Широков выставит на аукцион бутсы, которыми бил судью

Представляющий интересы Романа Широкова адвокат Вадим Лялин заявил, что бутсы, в которых спортсмен избил судью Данченкова, будут выставлены на благотворительный аукцион.

"Будем сейчас искать организаторов аукциона для продажи кроссовок. Все вырученные деньги отправим детям из неблагополучных семей на Новый год", - сообщил Лялин агентству "Р-Спорт".

Он подчеркнул, апеллируя к высказываниям стороны защиты, что бутсы "без шипов и без крови". Аукцион планируют начать со 100 тысяч рублей - именно в эту сумму суд оценил страдания истца.