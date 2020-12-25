Steindy / wikimedia.org Экс-футболист Роман Широков заявил в суде, что находится на грани нищеты

Steindy / wikimedia.org

В ходе прений сторон по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, обвиняемого в избиении арбитра, гособвинитель запросил для него 1 год и 10 месяцев ограничения свободы. Также прокурор попросил частично удовлетворить гражданский иск, взыскав 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации (вместо заявленных потерпевшим 500 тысяч).

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Александра Островского, адвоката потерпевшего Никиты Данченкова.

Ограничение свободы предполагает запрет на выход из дома в определенное время суток, на участие в массовых мероприятиях, нельзя покидать город без уведомления инспектора. Также осужденный обязан регулярно отмечаться в инспекции.

Островский также отметил, что Широков предоставил в суд положительную характеристику и документы, согласно которым с октября 2020 года работает заместителем генерального директора в юридической компании на зарплате 50 тысяч рублей. С учетом того, что его семья, как он утверждает, составляет восемь человек с ним вместе, он находится на грани нищеты.

"При этом на нем богатейший особняк в Истринском районе, несколько иномарок и так далее. Поэтому суд будет решать, какие обеспечительные меры принимать", - цитирует Островского Sport24.

Широкова обвиняют по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Он признал вину и рассчитывал на рассмотрение дела в особом порядке, при котором подсудимому не могут назначить более двух третей от максимально возможного наказания по статье. Однако потерпевший выступил против такого развития событий, и процесс проходил с изучением всех доказательств и привлечением свидетелей.

Адвокаты пострадавшего, в свою очередь, требовали более строгой квалификации содеянного Широковым, поскольку считают, что имело место покушение на убийство. Соответствующее заявление они направили в прокуратуру, но, не получив ответа, пожаловались на ее бездействие в Генпрокуратуру.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" во время любительского футбольного матча. Широков избил ногами арбитра, показавшего ему красную карточку. Момент нападения был опубликован в соцсетях. На кадрах видно, что судья упал на газон от удара в лицо, после чего футболист пнул ногой уже лежащего мужчину. Арбитр снял побои (их квалифицировали как легкий вред здоровью) и подал заявление в полицию.

По версии Широкова, Данченков спровоцировал его грубыми и надменными репликами, которые его эмоционально задели и вынудили совершить неприемлемый поступок. Данченков же заявил, что не оскорблял футболиста и применил к Широкову красную карточку из-за его нецензурных высказываний в свой адрес.

Роман Широков завершил карьеру футболиста летом 2016 года. Он известен по выступлениям за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную страны и стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 года. В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России. Ранее в этом году хорватские СМИ объявили его величайшим пьяницей современного футбола.