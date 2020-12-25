Доменико Тедеско продолжит тренировать "Спартак" до конца сезона

Московский футбольный клуб "Спартак" выразил поддержку главному тренеру команды немцу Доменико Тедеско и заявил о желании продолжить сотрудничество с ним до мая следующего года.

Сам Тедеско ранее заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, рассчитанный до мая 2021 года. После этого в прессе появились слухи о досрочном расторжении контракта с немецким специалистом и назывались имена его возможных преемников.

"В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера "Спартака" и именами возможных кандидатов на эту роль. В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года. Верим, что этот период станет еще одной успешной страницей в истории нашего клуба", - извещает пресс-служба московского клуба.

⚠️ Доменико Тедеско остаётся в "Спартаке"



Заявление клуба и комментарий главного тренера????https://t.co/kDhoJH6A3U— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) December 25, 2020

"Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!" - заявил в ответ Тедеско.

Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством набрала 35 очков в 19 турах и ушла на зимнюю паузу на третьей позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, уступая лидирующему "Зениту" шесть баллов.