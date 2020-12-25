Фаворит гонок Superbike Brazil упустил победу, начав праздновать слишком рано

Финиш заключительного этапа чемпионата Бразилии по супербайку Superbike Brazil на автодроме имени Айртона Сенны в Гоянии повеселил поклонников мотогонок.

Лидер сезона Андре Вериссимо решил воспользоваться заработанным по ходу гонки гандикапом и пафосно отпраздновать свою победу на турнире. Вырулив на финишную прямую, бразилец счел себя недосягаемым для конкурентов и принял эффектную позу, отпустив ручку газа.

Его тут же обогнали два соперника, которые боролись до конца. Ошарашенный Вериссимо предпринял попытку все исправить, но уже потерял скорость и в итоге пересек черту третьим. Гонку выиграл Освальдо Фильо.

"Я уже праздновал победу со своей командой, когда меня догнали. Так облажался. Теперь надо мной будут смеяться и я, наверное, стану мемом", - заявил Андре.

Motorcyclist Andre Verissimo celebrates prematurely as he is overtaken in the last stretch at Superbike Brasil.



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Несмотря на финишный конфуз, по результатам восьми гонок Вериссимо все равно сохранил лидерство в общем зачете и завоевал чемпионство в SuperBike Evolution.