Россия передумала оспаривать двухлетние спортивные санкции в суде Швейцарии

АГН Москва / Софья Сандурская

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не подавать в Федеральный суд Швейцарии апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к РУСАДА. Об этом информирует пресс-служба РУСАДА .

CAS 17 декабря частично поддержал иск WADA за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории и отстранил российских спортсменов от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира под национальной символикой, а стране запретил проводить международные турниры такого уровня. При этом срок дисквалификации был сокращен с 4 до 2 лет.

В конце декабря президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявлял о планах оспорить этот вердикт в кассационной инстанции на основании допущенных процессуальных нарушений.

РУСАДА отмечает, что оно "решительно не согласно" с выводами CAS об "утверждаемых манипуляций с данными", а санкции в организации назвали "безосновательными и несправедливыми".

"По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов. Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами, вступившими в дело, на протяжении всего производства по делу. РУСАДА полагает, что настоящее решение не только противоречит базовым принципам справедливости, но также является необоснованным в свете существенного прогресса, которого РУСАДА удалось добиться в процессе восстановления", - говорится в релизе.

Напомним, что передача WADA аутентичной базы данных московской антидопинговой лаборатории была ключевым условием восстановления статуса РУСАДА. Однако перед передачей в базу были внесены изменения с целью сокрытия нарушений ряда спортсменов и очернения бывшего руководителя лаборатории Григория Родченкова. Лица, внесшие эти изменения, забыли поменять даты в базе , что привело к грандиозному скандалу и волне беспрецедентных спортивных санкций в отношении РФ.

При этом РУСАДА не имело доступа к базе, которая задолго до передачи была арестована СК РФ. После разразившегося скандала руководство агентства было сменено на более лояльное к гоструктурам. В частности, в отставку был отправлен глава РУСАДА Юрий Ганус .