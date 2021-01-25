Самолет с футболистами клуба четвертого бразильского дивизиона "Пальмас" 24 января разбился при взлете в районе города Порту-Насиунал

g1.globo.com

Самолет с футболистами клуба четвертого бразильского дивизиона "Пальмас" 24 января разбился при взлете в районе города Порту-Насиунал (штат Токантис). В результате крушения погибли все находившиеся на борту шесть человек, сообщает местное издание Globo .

На борту, помимо пилота, находились четыре футболиста и президент клуба "Пальмас", которые летели на гостевой матч с командой "Вила-Нова" в Гоянии. Воздушное судно потерпело крушение утром в воскресенье неподалеку от взлетной полосы, оно было полностью уничтожено ударом о землю.

"Самолет, на котором президент клуба Лукас Мейра находился с пилотом Вагнером и спортсменами Лукасом Пракседешем, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркушем Молинари, взлетел и разбился в конце взлетно-посадочной полосы Ассоциации авиации Токантинса. С сожалением сообщаем, что выживших нет", - гласит заявление "Пальмаса".

Mais uma tragédia no futebol



Acidente com avião mata jogadores e presidente do Palmas



Time se preparava para enfrentar o Vila Nova em Goiânia pela Copa Verde



➡️ https://t.co/aB1r9hbZt2 pic.twitter.com/cTWQQjFVGj — ge (@geglobo) January 24, 2021

Бразильские клубы, в частности, "Фламенго", "Атлетико Гойяниенсе", "Васко да Гама", "Интернасьонал", "Палмейрас", "Сан-Паулу", "Флуминенсе" и другие выразили соболезнования в связи с трагедией.