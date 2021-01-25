Российские гандболисты не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира

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Мужская сборная России проиграла команде Швеции в заключительном туре основного группового раунда чемпионата мира по гандболу в Египте и не сумела выйти в четвертьфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 34:20 (17:8) в пользу шведов, которые повели со старта и более ни разу не позволили себя догнать.

Россияне с пятью очками в пяти встречах заняли четвертое место в таблице группы. Ранее они сыграли вничью с белорусами (32:32), обыграли словенцев (31:25) и македонцев (32:20), а также уступили египтянам (23:28).

В плей-офф чемпионата мира вышли команды Швеции (8) и Египта (7). Третьей стала сборная Словении (6), команды Белоруссии (4) и Северной Македонии (0) заняли пятое и шестое места. Четвертьфиналы пройдут 27 января.

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что российские гандболисты показали яркую игру и могут занести себе в актив выступление на чемпионате мира.

Кроме того, у главы федерации нет особых претензий к работе главного тренера Велимира Петковича. С 64-летним немецким тренером югославского происхождения в начале марта прошлого года был подписан четырехлетний контракт.

"К Петковичу вопросов нет, он крепкий, сильный, настоящий, не подлый, и он будет продолжать работу со сборной, он работает с остервенением, и я надеюсь, что все у нас получится, и к следующим соревнованиям, к чемпионату Европы мы увидим другую сборную. Тренер назначен, ему полностью передана власть, мы ему доверяем. ", - цитирует Шишкарева ТАСС.