Министерство спорта Франции и Минздрав республики завершили проект по разработке специальной противовирусной маски для спортсменов

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Министерство спорта Франции и Минздрав республики завершили проект по разработке специальной противовирусной маски для спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию France Info . Работы велись с июня прошлого года, в них было занято большое число специалистов и фирм.

Изделие выполнено из специальной многослойной и мягкой фильтрующей ткани, вызывающей приятные ощущения при соприкосновении с лицом. В то же время форма маски несколько видоизменена с тем, чтобы она не касалась губ и не втягивалась в рот даже при интенсивном дыхании, что неизбежно происходит при попытках бегать в обычной медицинской маске.

Также усовершенствовано ее крепление, чтобы она не перемещалась по лицу во время резких движений. Разработчики, неоднократно опробовавшие свою новинку, заявили, что она очень удобна, и дышать в ней легко, в отличие от всех остальных существующих моделей.

Как заявили разработчики, патент на производство маски будет предоставляться всем заинтересованным в ее выпуске предприятиям.

Министр по делам молодежи и спорта республики Роксана Марасиняну, выступившая одним из инициаторов проекта, возлагает большие надежды на эту маску, которая позволит людям заниматься спортом в безопасных условиях - как в залах, так и на открытом воздухе.