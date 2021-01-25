Олег Матыцин

Минспорт России / YouTube

Единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене должна заниматься своим делом и более ответственно подходить к комментариям о деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и Министерства спорта РФ, заявил министр спорта Олег Матыцин.

В воскресенье 28-летняя спортсменка заявила, что если Петр Иванов уйдет с поста главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в связи с назначением на пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), то она искренне не поймет ни Минспорт, ни ОКР, ни правительство, ни самого Иванова.

Для Ласицкене, которая рада ошибиться в своих прогнозах, это будет очередным предательством легкой атлетики.

"Я считаю, что спортсмен должен быть более ответственным, когда дает такие огульные комментарии в отношении деятельности государственных органов, общественных организаций и конкретных людей. Тем более, не зная глубоко юридические аспекты. Президент ВФЛА сам будет принимать решения, а спортсмены должны заниматься своим делом и уважительно относиться к усилиям организации, которая защищает их интересы", - цитирует Матыцина ТАСС.

Железнодорожник Иванов, бывший глава одной из дочерних компаний РЖД, был избран на пост президента ВФЛА 30 ноября 2020 года. Он принял вахту у назначенного Кремлем авиастроителя Евгения Юрченко , который оставил ВФЛА в более плачевном состоянии , нежели принял.

За недолгий период правления Юрченко ведущие легкоатлеты страны обвиняли его в бездействии и предательстве интересов чистых спортсменов, а также просили помощи у Путина .

"Мария выдающаяся спортсменка, она имеет право на личное мнение. Но как минимум последний год Министерство спорта, ОКР, федерация делает все необходимое, чтобы обеспечить интересы именно спортсменов, таких как Мария Ласицкене. И в последнее время в том числе Петр Иванов прилагает максимальные усилия, чтобы восстановить в правах как нейтральных спортсменов ту же Марию Ласицкене, выдающуюся спортсменку", - отметил Матыцин.

Согласно указу президента РФ Дмитрия Медведева от декабря 2009 года, госслужащие не могут занимать руководящие посты в отечественных спортивных федерациях, а последнее решение Спортивного арбитражного суда, которое запрещает госслужащим посещать спортивные соревнования, лишит Иванова возможности присутствовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх.