Александр Большунов

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Полиция финского региона Хяме приняла заявление на действия российского лыжника Александра Большунова во время этапа Кубка мира в городе Лахти. Как сообщает местный телеканал "МТВ3" , спортсмену вменяется нанесение увечий финскому коллеге.

По информации источника, два человека обратились в полицию Лахти, где был составлен протокол о нападении. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют, соответствуют ли действия Большунова предъявленному обвинению. Затем будет принято решение о том, начинать ли предварительное расследование инцидента.

Во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира Большунов отмахнулся палкой от подрезавшего его на финише финского лыжника Йони Маки, а после окончания гонки намеренно врезался в обидчика, сбив его с ног.

To be clear to any kids and coaches watching: This tackle by Bolshunov is not okay. If a U.S. athlete did this, they'd be sent home and removed from the team. A disqualification would just be the beginning of their problems. @FISCrossCountrypic.twitter.com/3FgfqqB5yC — Matt Whitcomb (@Matt_Whitcomb) January 24, 2021

Жюри решило дисквалифицировать Большунова за неспортивное поведение и лишило бронзы его команду, в которую также входили Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов. Финишировавшая четвертой вторая команда российской сборной, за которую выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов, поднялась на третью строчку. Победу в эстафете одержала команда Норвегии.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) решила не применять дополнительных санкций в отношении Большунова.

Напомним, что 24-летний Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира. В прошлом сезоне он впервые в карьере выиграл общий зачет этого турнира.