Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил соотечественника Александра Емельяненко в главном бою турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107, который прошел в Сочи без зрителей.

Дагестанский боец доминировал на протяжении всего боя, хотя был легче своего оппонента на 20 кг, и одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Рефери остановил поединок из-за многочисленных рассечений у Александра, которого после боя отправили в больницу со сломанным носом.

Поединок должен был состояться в апреле в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. Исмаилову для этого боя пришлось перейти из среднего в тяжелый вес, в котором выступает Емельяненко. Перед боем Емельяненко показал вес 117,1 кг, а Исмаилов - 94,6 кг.

Рефери Виктор Корнеев в интервью "Матч ТВ" прокомментировал свое решение об остановке боя. По его словам, дальнейшие добивания могли сказаться на состоянии здоровья Александра, которого хотелось бы и дальше видеть на турнирах ММА.

"Когда Александр развернулся ко мне лицом, я увидел, что у него все лицо в крови и кровь заливала глаз, - рассказал он. - Соответственно, человек не может видеть глазом, и в ту же область будут прилетать удары, то есть травма будет усугубляться. Могу сказать, что такие травмы, какая была в этот раз, случаются редко. Там рассечение шло по длине брови от середины переносицы до виска. То есть бровь повисла, буквально упала на глаз. И представьте, что очередной удар, совсем оторвал бы эту часть?!"

Емельяненко отнесся к собственному уничтожению философски. "Все проходит, и это пройдет", - сказал он после поединка.

Напомним, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, опекающий последнее время Александра Емельяненко, ранее пригрозил "закинуть его в подвал" в случае поражения в поединке с Исмаиловым.

"В "Инстаграме" оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдет! Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой "инстаграм"-баттл на радость болельщикам, и более усиленные тренировки", - приводит "Чемпионат" комментарий Кадырова.

После боя Исмаилов заявил, что больше не будет драться в тяжелом весе и возвратится в свой. Единственное исключение он может сделать для реванша с Емельяненко. "Саша сказал что можно провести реванш. Я сказал, что я готов, если он этого захочет", - сказал Исмаилов.

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Младший из братьев Емельяненко не выступал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах с 23 августа 2018 года, тогда его поединок против американца Тони Джонсона завершился вничью. 30 ноября прошлого года он победил по правилам бокса штангиста Михаила Кокляева.