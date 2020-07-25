Волонтеры и спасатели обнаружили в Подмосковье тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, спортивного журналиста Александра Иваницкого.

"Иваницкий Александр Владимирович найден. Погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким", - сообщил в Twitter поисковый волонтерский отряд "Лиза Алерт", который осуществлял поиски пропавшего.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что тело найдено в реке.

"Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера", - отметил собеседник агентства.

82-летний Иваницкий 22 июля ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Как предположил его сын, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. К поискам были привлечены полиция, водолазы, волонтеры и спасатели с вертолетом.

#Иваницкий Александр Владимирович найден. Погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким.— Инфорг ЛизаАлерт (@inforglizaalert) July 25, 2020

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР. Он комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал на факультете журналистики МГУ.