val_th / DepositPhotos Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила использовать гендерно-нейтральный язык во всех документах и публикациях. Это совместное предложение рабочей группы по гендерному равенству, подкомитетов по женским лыжным гонкам и горным лыжам, а также комиссии спортсменов

val_th / DepositPhotos

Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила использовать гендерно-нейтральный язык во всех документах и публикациях. Это совместная инициатива рабочей группы по гендерному равенству, подкомитетов по женским лыжным гонкам и горным лыжам, а также комиссии спортсменов.

Как сообщает пресс-служба FIS, были изменены все определения "Ladies" или "L" на "Women" или "W" в базе данных, в календарях и на страницах атлетов.

Отмечается, что отдел коммуникаций FIS взял на себя гигантскую задачу проработать все документы по всем дисциплинам и отделам в поисках отрывков, которые должны быть изменены в соответствии с новыми стандартами. Кроме того, каждая страница сайта была просканирована на предмет гендерного языка.

Помимо термина "дамы", слова, относящиеся только к мужскому полу, как "он", "его", "председатель" (chairman), были идентифицированы и заменены обобщенными решениями, уточняет Sports.ru.

"Язык формирует реальность и восприятие людей на бессознательном уровне, поэтому язык в наших публикациях и правилах должен отражать, что FIS и наш спорт выступают за полноценное участие и активность для всех гендеров. Это должно быть отражено в наших текстах", - заявила генеральный секретарь FIS Сара Льюис.

"Это подчеркивает тот факт, что организация и деятельность FIS являются открытыми и гостеприимными для всех людей, независимо от того, как они себя идентифицируют", - добавила она.