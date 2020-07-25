IgorVetushko / DepositPhotos Обладательница временного титула чемпионки мира по боксу среди профессионалов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полулегком весе (до 49 кг) американка Сеньеса Эстрада эффектно нокаутировала свою соотечественницу Миранду Эдкинс

IgorVetushko / DepositPhotos

Обладательница временного титула чемпионки мира по боксу среди профессионалов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полулегком весе (до 49 кг) американка Сеньеса Эстрада эффектно нокаутировала свою соотечественницу Миранду Эдкинс.

Титульный поединок промоушна DAZN в американском городе Индио (штат Калифорния) продолжался всего семь секунд.

Эстрада, представляющая компанию братьев Кличко К2, размашистыми шагами подошла к сопернице и за семь секунд нанесла ей семь хлестких ударов, четыре из которых попали в голову.

Это самый быстрый нокаут в истории женского бокса.

A seven-second KO for Seniesa Estrada. pic.twitter.com/hD0DqHVedo— DAZN USA (@DAZN_USA) July 25, 2020

До этого поединка обе спортсменки ни разу не проигрывали на профессиональном ринге.

28-летняя Эстрада одержала свою 19-ю победу подряд и подкрепила репутацию одной из самых многообещающих представительниц женского бокса.

Первоначально Сеньеса планировала провести в марте бой против мексиканки Джеки Кальво. Из-за пандемии коронавирусной инфекции поединок был отложен. Позднее Кальво получила травму колена, ее заменила Эдкинс, для который бой стал шестым в карьере.

Эстрада поблагодарила поверженную соперницу за то, что та вообще вышла на ринг, и пообещала в следующий раз встретиться "с кем-то более титулованным".