Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич стал лучшим футболистом Российской Премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля.

Как сообщает пресс-служба лиги, за Влашича проголосовали болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер". Эксперты РПЛ отдали свой голос за нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна.

Также на награду игроку месяца претендовали нападающие Федор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг ("Краснодар") и Евгений Луценко ("Арсенал").

В июле Влашич забил гол "Ахмату" (4:0), отметился голом и голевой передачей в игре с "Оренбургом" (4:0), а также поразил ворота "Локомотива" (1:2).

Никола Влашич стал лучшим игроком #ТинькоффРПЛ в июле ????



За игрока ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ отдали свой голос за Сердара Азмуна ????#ИгрокМесяца #ЦСКА pic.twitter.com/71CQRn3ZVJ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020

Лучшим голом был признан мяч полузащитника "Краснодара" Даниила Уткина в домашнем матче 26-го тура против "Зенита" (2:4).

Гол Даниила Уткина - лучший в июле! ????



Болельщики выбрали лучшим гол Ивана Облякова, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР - гол Эрика Бикфалви. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за шикарный удар игрока "Краснодара"! ⚖#ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяца #РПЛтопчик pic.twitter.com/uCLefZWzSm— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020

Тренером месяца стал наставник победителей чемпионата - Сергей Семак из питерского "Зенита". За него единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

На награду претендовали серб Марко Николич ("Локомотив"), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Подпалый ("Арсенал") и Леонид Слуцкий ("Рубин").

В пяти матчах под руководством 44-летнего Семака "Зенит" в июле одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, что позволило петербургскому клубу досрочно выиграть чемпионат страны за четыре тура до финиша турнира.