Отмена летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио обойдется Японии примерно в 1,81 триллиона йен (17 миллиардов долларов), подсчитали в Исследовательском институте Номуры.

Эксперты предупредили о еще больших экономических потерях, если вновь будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы справиться с новым всплеском случаев коронавируса после проведения Олимпиады, передает Kyodo News .

"Даже если Игры будут отменены, экономический ущерб будет меньше, чем ущерб от режима последующей чрезвычайной ситуации", - цитирует РИА "Новости" экономиста института Такахиде Киути.

По его данным, если Игры в Токио будут проводиться без зрителей, это принесет 1,66 триллиона иен прибыли, что примерно на 146,8 миллиарда меньше, чем если бы они проводились с болельщиками из Японии.

Tokyo Games cancellation likely to cost Japan $17 bil.#Tokyo2020https://t.co/Tvyoo8a0gD — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) May 25, 2021

На прошлой неделе глава координационной комиссии Игр Джон Коутс заявил, что перенесенные на год из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, даже если в столице Японии будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент местные власти страны склоняются к варианту с допуском японских болельщиков на трибуны, однако их точное число еще не определено.