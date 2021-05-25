Немецкий футбольный союз (DFB) во вторник официально объявил о том, что новым главным тренером национальной команды станет бывший наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик. Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2024 года.

Флик сменит на этом посту Йоахима Лева, который руководит сборной Германии с 2006 года и оставит должность по окончании чемпионата Европы.

Сдвинутый на год из-за пандемии Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Соперниками сборной Германии в группе F будут команды Венгрии, Португалии и Франции.

Флик возглавлял "Баварию" с 2019 по 2021 год и в первом же сезоне привел клуб к двум чемпионским титулам, к победе в Кубке и Суперкубке Германии, в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. С 2006 по 2014 год он входил в тренерский штаб Лева.

Под руководством Лева бундестим выиграла чемпионат мира (2014) и Кубок конфедераций (2017), завоевала бронзовые медали мирового первенства (2010) и две бронзовые награды чемпионатов Европы (2012, 2016). Однако мировое футбольное первенство 2018-го в России сборная Германии провалила, заняв лишь 22 место.