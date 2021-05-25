Виктор Золотов на "Газпром Арене"

ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Главнокомандующему войсками национальной гвардии Российской Федерации генералу Виктору Золотову в Санкт-Петербурге представили новой вариант формы для сотрудников, в которой они будут работать на матчах чемпионата Европы по футболу в Северной столице. Обмундирование усовершенствовали с учетом пожеланий личного состава.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии , Золотов и губернатор Александр Беглов 25 мая проверили готовность подразделений ведомства к обеспечению безопасности при проведении мероприятий чемпионата, который пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Петербург примет семь матчей турнира: шесть групповых и один четвертьфинал.

Росгвардейцы провели тактико-специальные учения на стадионе "Газпром арена", где отрабатывали взаимодействие во время матчей, обезвреживали "бомбы" на транспортных объектах, освобождали заложников, организовывали эвакуацию пострадавших с помощью авиации и катеров.

В рамках проверки готовности подразделений генералу Золотову и представили образцы новой формы, в которой военнослужащие и сотрудники Росгвардии будут выполнять задачи по обеспечению правопорядка и безопасности во время матчей. Новая форма прошла апробацию в подразделениях специального назначения и представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Золотов отметил, что чемпионат мира по футболу 2018 года дал Росгвардии большой опыт по обеспечению безопасности во время масштабных событий, но в ближайшее время количество мероприятий и их перекрестный график создает дополнительную нагрузку на органы правопорядка.