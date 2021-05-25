Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли скончался в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием

Стоп-кадр видео Channel 4 News / Youtube.com

Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли скончался в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

"Это словно потерять семью, потерять брата, - заявил ВВС бывший владелец "Формулы-1" Берни Экклстоун. - Он сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для автопромышленности. Он очень заботился о том, чтобы люди конструировали безопасные автомобили".

Мосли родился в 1940 году в семье члена британского парламента, лидера Британского союза фашистов Освальда Мосли. Спустя 11 недель после рождения Макса его родители были арестованы. В 1960-х годах Макс участвовал в автогонках, а в 1993 году возглавил FIA и руководил федерацией до 2009 года. После него этот пост занял Жан Тодт.

В 90-е годы прошлого века после ряда смертельных аварий, в одной из которых погиб трехкратный чемпион мира Айртон Сенна, Мосли внес огромный вклад в повышение безопасности автоспорта, за что был удостоен ордена Почетного легиона.

Colourful and charismatic... Max Mosley left an indelible mark on Formula 1 pic.twitter.com/TewIsM3o94 — Formula 1 (@F1) May 24, 2021

Уход Мосли с поста главы FIA был предопределен скандалом вокруг видео непристойного содержания с его участием, после которого он до конца своих дней боролся за то, чтобы ограничить права прессы вмешиваться в частную жизнь.

Сегодня даже бульварная пресса Британии, публикуя некрологи, называет его "титанической фигурой в мире автоспорта", отдавая должное его прежним достижениям, которые все-таки перевешивают скандалы.