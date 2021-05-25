Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с непобежденным боксером Флойдом Мэйвезером младшим по религиозным соображениям, утверждает портал Sportskeeda со ссылкой на слова менеджера российского бойца Али Абдель-Азиза. Нурмагомедову предлагали за этот бой 100 миллионов долларов .

"Хабибу предложили 100 миллионов долларов за бой с Флойдом Мэйвезером после того, как он завершил карьеру. Вы можете спросить Флойда, да спросите кого угодно. Хабиб сказал: "Нет, я ушел. Я обещал маме завершить карьеру , и я сдержу слово. Если моя мать разрешить мне снова драться, возможно, я и сделаю это, но прямо сейчас она мне это запрещает", - рассказал Абдель-Азиз.

"Хабиб происходит из мусульманской культуры. Мы очень глубоко уважаем своих матерей и не можем попасть на небеса без их разрешения", - уточнил менеджер.

"Орел" задумывался о поединке с Мэйвезером по правилам бокса еще в конце 2018 года после знаковой победы над Конором Макгрегором. Сам ирландец годом ранее уже боксировал с непобежденным чемпионом и продержался до 10 раунда .

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего на профессиональном уровне россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.