Вячеслав Евдокимов / wikimedia.org Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не собирается уходить в отставку со своего поста

Вячеслав Евдокимов / wikimedia.org

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не собирается уходить в отставку со своего поста после поражений в заключительных матчах группового этапа Лиги наций. Об этом наставник накануне заявил в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Национальная команда под его руководством не может выиграть шесть матчей подряд. В последней и решающей игре Лиги наций россияне уступили Сербии со счетом 0:5 и упустили возможность выйти в высший дивизион турнира по итогам сезона.

"Главному тренеру сборной России не следует уходить в отставку. Если бы это следовало сделать, то я бы это сделал. Такая всего одна игра. Она, конечно, безобразно сыграна и те, кто за нас болел, остались недовольны, и прежде всех я сам был шокирован этим результатом. Это спорт. Значит, надо это переосмыслить, подумать и делать следующие шаги. Мы решили глобальную задачу, отобрались на чемпионат Европы", - отметил Черчесов в эфире программы "Все на футбол".

"Очень обидно, что команда, которую мы обыграли на выезде и с которой сыграли вничью дома (Венгрия), обогнала нас в Лиге наций, - добавил главный тренер. - Есть безобразный матч, а, как говорил Штирлиц, запоминается последнее. Поэтому сегодня, наверное, мы в таком негативном свете и предстали перед вами".

"Есть команда, которая выходит на чемпионат Европы с определенным составом, а есть команда, которую ты привез в Сербию и за которую ты отвечаешь, но ты не можешь ответить, потому что это не команда, а игроки, собранные в короткий срок", - добавил он.

В 2018 году сборная России под руководством Черчесова показала лучший результат в истории на чемпионатах мира, выйдя в 1/4 финала домашнего мундиаля, после чего отобралась в финальную стадию чемпионата Европы, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии.

Черчесов обратился к болельщикам, пообещав исправить ошибки и подготовить боеспособную сборную к первенству континента.

"Что касается болельщиков. Мы многое с вами прошли, и я не знаю, почему эту ситуацию вы так больно воспринимаете. Больнее всего мне. Моя задача - все исправить и к чемпионату Европы подготовить хорошую, боеспособную команду. Потому что на сегодняшний день за нас это никто не делал и никто не сделает. Вот мы сейчас с тренерским штабом, руководством, федерацией этим и займемся. Спасибо за внимание, - резюмировал Черчесов.