Жириновский раскритиковал Первый канал за показ объятий и поцелуев фигуристок

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил обращение гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с призывом исключить из телепрограмм сцены с объятиями, поцелуями и рукопожатиями участников.

Он привел в пример демонстрацию происходящего за кулисами Гран-при по фигурному катанию, а именно на близкие контакты участников с тренерами.

Политик считает, что в условиях призывов к соблюдению санитарных правил такие сцены неуместны и недопустимы. После их просмотра зрители "волей-неволей начинают думать, что соблюдение дистанции не так уж важно".

"На демонстративное пренебрежение российских фигуристок санитарными правилами обратили внимание даже иностранные журналисты. Убежден, что до окончания периода вынужденных санитарных ограничений нельзя злоупотреблять демонстрацией на крупнейшем канале страны сцен объятий и поцелуев, даже если это оправдано с художественной или драматической точки зрения", - говорится в письме Жириновского Эрнсту, которое попало в распоряжение ТАСС.

После Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Москве с 20 по 22 ноября, американский журналист Филипп Херш решил обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за несоблюдения организаторами соревнований рекомендаций по борьбе с распространением COVID-19.

"Я вижу, что Россия играет в русскую рулетку, допуская зрителей на закрытый турнир Rostelecom Cup. При этом страна идет на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом, вчера было зарегистрировано 23 000 новых случаев заражения и 463 смертельных исхода, - написал Херш в Twitter по ходу турнира. - Плюс объятия и поцелуи между тренерами без масок и фигуристами".

В правилах проведения турниров под эгидой ISU есть строгие рекомендации о ношении масок за пределами льда, а также сохранения спортсменами и на тренерами социальной дистанциям в 1,5 м. За их нарушение могут последовать предупреждения, штрафы или аннулирование результатов соревнований.