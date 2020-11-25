Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона скоропостижно скончался в возрасте 60 лет, сообщает аргентинский телеканал TNT Sports.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Марадона недавно успешно перенес операцию по удалению тромба в головном мозге. Субдуральная гематома могла быть вызвана травмой головы, в результате которой, вероятно, и образовался сгусток крови.

2 ноября после бурного празднования 60-летнего юбилея Марадона был госпитализирован в одну из больниц Ла-Платы с признаками анемии и обезвоживания. В ходе полного обследования в его мозге была обнаружена субдуральная гематома, которая была успешно удалена посредством оперативного вмешательства.

Из Ла-Платы Диего был переведен в одну из больниц Буэнос-Айреса, где прошел курс реабилитации. Выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома, вызванного прекращении приема веществ с психоактивным действием (алкоголь, никотин, опиаты).

Был выписан 12 ноября и проходил реабилитацию в частном доме, где за ним должны были круглосуточно следить медики.

Диего Марадона за карьеру выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего в составе ряда аргентинских команд, а также играл за "Барселону", "Наполи" и "Севилью". В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.

Забил 34 гола в 91 матче в составе национальной команды. Один из них - "рукой Бога" в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Аргентина - Англия (2:1).

Был главным конкурентом бразильца Пеле в борьбе за титул лучшего футболиста ХХ века по версиям различных изданий и организаций.