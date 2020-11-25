Боец ММА Ислам Абасов попал в полицию после дорожного конфликта

Боец смешанного стиля (ММА) Ислам Абасов задержан полицией на северо-западе Москвы после дорожного конфликта и позднее отпущен под подписку о невыезде. Один из участников конфликта обратился в правоохранительные органы с заявлением о причинении телесных повреждений. Полиция проводит проверку, по итогам которой могут возбудить уголовное дело

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД, 22 ноября в 13:00 по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д.42 на проезжей части между заявителем и неизвестными на автомашине Porsche произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес ему телесные повреждения и с места происшествия скрылся.

На данный момент участники конфликта установлены и опрошены, проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

"В драке участвовал боец смешанных единоборств Ислам Абасов, он был доставлен в отдел полиции в рамках проверки", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Как уточняет ТАСС, дорожный конфликт начался после того, как один автомобиль перегородил проезжую часть. При этом сам Абасов утверждает, что драки во время конфликта не было.

Еще один боец ММА в полиции: Ислам Абасов уверяет, что драки не былоhttps://t.co/5CI7JLaauC pic.twitter.com/eC82Uea6rW— 1BIG.RU (@1bigru) November 25, 2020

Отмечается, что из-за инцидента Ислам вынужден будет пропустить бой, запланированный на 4 декабря в рамках турнира ONE Championship в Сингапуре.

Всего в смешанных единоборствах Абасов провел шесть боев, в каждом из которых одержал победы. Последний раз он выходил в октагон в октябре прошлого года, победив представителя Бразилии Эдналдо Оливейру.