katatonia82 / DepositPhotos Футболисты "Зенита" и "Краснодара" досрочно вылетели из Лиги чемпионов

katatonia82 / DepositPhotos

Футболисты петербургского "Зенита" и "Краснодара" потерпели очередные поражения в матчах группового этапа Лиги чемпионов и досрочно лишились шансов на выход в плей-офф еврокубка уже после четвертого тура.

Российские клубы не одержали ни одной победы в 14 еврокубковых матчах нынешнего сезона.

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"Краснодар" на своем поле уступил испанской "Севилье" со счетом 1:2. На быстрый гол Ивана Ракитича (4') хозяева после перерыва ответили точным ударом Вандерсона (56') и держали ничью до пятой компенсированной ко второму тайму минуты, когда позволили отличиться Муниру Эль-Хаддади.

В итоге андалузцы набрали 10 очков и досрочно обеспечили себе участие в плей-офф наряду с лондонским "Челси" (10 очков). "Быки" с одним набранным баллом остались на третьей строчке в турнирной таблице Группы E, опережая по дополнительным показателям французский "Ренн".

"Конечно, обидно, что за два тура до конца мы потеряли все шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Но для нас каждый матч в этом турнире - большой опыт. Постепенно возвращаются в строй наши ключевые футболисты. Вандерсон и Ари, надеюсь, уже через неделю в матче с "Ренном" смогут принести команде больше пользы. Теперь мы должны воспользоваться шансом и пробиться в Лигу Европы", - цитирует UEFA.com главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева.

Футболисты "Зенита" в четвертом туре в Риме проиграли местному "Лацио" со счетом 1:3. В составе римского клуба дубль оформил Чиро Иммобиле (3', 55' пен), еще один мяч на счету Марко Пароло (22'). У сине-бело-голубых отличился Артем Дзюба (25').

"Можно ли назвать провалом то, что "Зенит" во второй раз не может выйти из группы? Нет, так не считаю, - заявил тренер Сергей Семак. - Это реалии. Учитывая состояние наших лидеров, которые почти не тренировались. Дриусси и Азмун провели по одной тренировке за месяц, Малком - чуть больше. Довольно сложно было рассчитывать на успех".

"Зенит" с одним баллом находится на последнем месте в Группе F, "Лацио" набрал восемь и занимает второе место в квартете после дортмундской "Боруссии" (9). Третью строчку держит бельгийский "Брюгге" (4).

32-летний Дзюба в игре с римлянами побил рекорд Андрея Тихонова по количеству голов, забитых российскими футболистами в основном раунде Лиги чемпионов, и с девятью мячами стал лучшим бомбардиром турнира среди россиян в этой стадии.

Помимо "Севильи" и "Челси", путевки в плей-офф по итогам четвертого тура досрочно обеспечили себе "Барселона" и "Ювентус".

В следующем туре 2 декабря "Зенит" сыграет на выезде с "Брюгге", а "Краснодар" дома встретится с "Ренном".

В среду футболисты московского "Локомотива" проведут гостевой матч 4-го тура против испанского "Атлетико".