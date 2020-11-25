"Спартак" и "Сочи" установили новый рекорд скорострельности в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперники потратили минимальное количество времени на то, чтобы забросить пять шайб.

Встреча на льду "Большого" в Сочи завершилась со сетом 5:3 (0:1, 3:2, 2:0) в пользу красно-белых. В составе москвичей шайбы забрасывали Илья Талалуев (26'), Лукаш Радил (26'), Никита Соколов (28'), Мартин Бакош (41') и Артем Федоров (60'), у сочинцев отличились Давид Рундблад (4', 29'), Сергей Шмелев (27').

Во втором периоде команды забросили друг другу пять шайб за 2 минуты 41 секунду. Предыдущий рекорд лиги - 3 минуты 30 секунд - был установлен 28 октября в матче уфимского "Салавата Юлаева" и хабаровского "Амура". Более раннее достижение казанского "Ак Барса" и новосибирской "Сибири" (3:32) держалось с первого сезона КХЛ.

Яков Рылов во втором перерыве рассказал, с чем связана такая результативность команд во второй двадцатиминутке ???? pic.twitter.com/tfuO69UflK— Spartak Moscow (@spartak_hc) November 24, 2020

Отметим, что одним из главных творцов рекорда стал внук президента Федерации хоккея России Максим Третьяк, пропустивший три из пяти шайб за ударный отрезок. Он провел всю игру в воротах "Сочи", тогда как красно-белые на 29-й минуте при счете 3:3 заменили голкипера Юлиуса Гудачека на Александра Трушкова.

Добавим, что "Спартак" прервал серию из двух поражений, а "Сочи" проиграл четвертый матч подряд.