Российский теннисист Андрей Рублев, который в минувшем сезоне выиграл пять турниров и впервые в карьере вошел в топ-10 мирового рейтинга, рассказал в интервью телеканалу "Матч ТВ", почему из всех видов спорта выбрал именно теннис.

Андрей родился в спортивной семье. Его отец, Андрей Рублев-старший, бывший профессиональный боксер. Оставив спорт, он занялся бизнесом и сейчас владеет сетью ресторанов в Москве. Мать - Марина Марьенко, тренер по теннису, ранее работавшая с Анной Курниковой. Именно она привела мальчика на корт в возрасте трех лет.

"Мне кажется, что у меня был выбор, - вспоминает спортсмен. - Папа был боксером, дедушка - борцом. Они оба меня брали в свои залы, когда я был маленьким. Мне там не нравилось. Возможно, потому что там были потные мужики, от которых пахло. Я уже сейчас начинаю понимать, что, когда меня приводили на теннис, там были дети моего возраста. С ними было весело. Если было бы наоборот и на теннисе от мужиков пахло потом, а на боксе - дети, от которых пахло цветочками, возможно, что мне бы нравился этот вид спорта".

По словам Рублева, в детстве еще был момент, когда ему понравился футбол. Он хотел заниматься обоими видами спорта, но футбол стал отнимать время у тенниса и желание быстро отпало.

"В плане тенниса все быстро было. Годам к семи я понял, что мне нравится музыка и инструменты, но теннис всегда был несравним ни с чем. Если бы не теннис, тогда можно было бы пойти в музыкальную школу и играть на инструментах. Но я в семь лет осознавал, что теннис - это стопроцентно", - отметил Андрей.

В нынешнем сезоне Рублев участвовал в Итоговом турнире ATP в Лондоне, где не смог выйти из группы, и закончил сезон на восьмой строчке в мужском рейтинге. Выиграл итоговый турнир другой россиянин - Даниил Медведев, в детстве случайно взявший в руки ракетку.