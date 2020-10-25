Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что следующий бой проведет 5 декабря. Поединок состоится в Лондоне. Соперник 32-летнего британского спортсмена будет объявлен в скором времени.

"Не могу дождаться возвращения к тому, что у меня получается лучше всего", - написал боксер в Twitter.

22 февраля Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и заполучил титул чемпиона мира. В первом поединке, который состоялся между боксерами в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат.

12 октября стало известно, что Фьюри отказался от третьего боя с Уайлдером, который был запланирован на 19 декабря, но перенесен на неопределенный срок. В активе британца 30 побед (21 нокаутом) на профессиональном ринге, ни одного поражения и одна ничья.