На автодроме "Алгарве" в Портимане британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон победил на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Португалии.

35-летний Хэмилтон одержал 92-ю победу в карьере и превзошел рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера.

"Я никогда не мог и мечтать оказаться там, где нахожусь сегодня, - приводит слова Хэмилтона Sky Sports. - Когда я решил прийти в эту команду, у меня не было под рукой шара судьбы, но в итоге я здесь и должен сказать, что делаю все, чтобы продолжать получать удовольствие от каждого проведенного дня. Мне потребуется время, чтобы осознать это".

Второе место занял напарник Льюиса по команде финн Валттери Боттас, третьим оказался нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал последним из финишировавших (19-м).

Хэмилтон (256) продолжает лидировать в общем зачете, вторым идет Боттас (179), на третьем месте находится Ферстаппен (162). Следующий этап "Формулы-1" в Италии с 31 октября по 1 ноября.