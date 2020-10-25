Лидер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата вне зависимости от весовых категорий американец Джон Джонс жестко ответил на желание Хабиба Нурмагомедова увидеть себя на первом месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

В субботу на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254 россиянин удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата.

"Все, чего я хочу от UFC, - это во вторник занять первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил, я выиграл 29 поединков без единого поражения", - сказал Хабиб после триумфа.

"Я завоевал 15 титулов чемпиона мира, а он лишь четыре. Я потрясен самим фактом, что вообще ведется такой разговор. С какой стати ему нужно присвоить статус величайшего? Если меня опередит в рейтинге тот, кто лишь трижды защитил пояс, то я не знаю, что и подумать. Люди хотят, чтобы я промолчал и дал ему насладиться моментом. Но тем самым принижается ценность моей тяжелой работы. Это несправедливо по отношению к моей семье и людям, которые пожертвовали многим ради меня", - написал Джонс в Twitter.