Фото: Gzen92 / commons.wikimedia.org В гостевом матче шестого тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" нанес разгромное поражение со счетом 13:0 "Венло"

Фото: Gzen92 / commons.wikimedia.org

В гостевом матче шестого тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" нанес разгромное поражение со счетом 13:0 "Венло". В составе столичного клуба пять мячей забил Лассина Траоре. Дублем отметились Клас-Ян Хунтелар и Юрген Эккеленкамп. Еще по одному точному удару нанесли Душан Тадич, Дейли Блинд, Энтони и Лисандро Мартинес.

Вкоре после перерыва красную карточку получил защитник хозяев Кристиан Кум, заметно осложнив ситуацию для своей команды.

Таким образом, "Аякс" одержал самую крупную победу в Эредивизи в истории клуба. В сезоне-1971/72 амстердамский клуб разгромил "Витесс" со счетом 12:1.

Убедительнее "Аякс" побеждал лишь в Кубке УЕФА сезона-1984/85, обыграв люксембургский "Ред Бойз" - 14:0.

После этой встречи "Аякс" (15) возглавил турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, на втором месте располагается ПСВ (13), который провел на один матч меньше.

В следующем туре "Аякс" примет "Фортуну", а "Венло" на выезде сыграет с "Гронингеном". Обе встречи запланированы на 31 октября.