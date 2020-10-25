Департамент этики Королевской испанской футбольной федерации может дисквалифицировать главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана за его высказывания в адрес арбитра после матча чемпионата Испании с мадридским "Реалом", сообщает Sport.es.

Встреча седьмого тура национального первенства, прошедшая в субботу на "Камп Ноу", завершилась победой "Реала" со счетом 3:1.

Куман после матча раскритиковал судейство, заявив, что система видеопомощи арбитрам (VAR) постоянно действует против "Барселоны".

Как отмечает источник, в соответствии с дисциплинарным кодексом, официальные лица не могут ставить под сомнение честность и беспристрастность любого арбитра или органов Королевской испанской футбольной федерации.

Если федерация откроет дело против Кумана, то 57-летнему голландскому наставнику грозит дисквалификация от четырех до 12 матчей и штраф до трех тысяч евро.

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❌ UN ATRACO CLÁSICOhttps://t.co/m2OqoT6ARM— Diario SPORT (@sport) October 24, 2020

"Реал" после субботней победы набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице испанского чемпионата, "Барселона" (7) пока располагается на десятой позиции.